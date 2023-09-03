В России вырос спрос на бытовую технику из Турции и Китая

Китайские и турецкие бренды бытовой техники вытеснили из России западных конкурентов. Об этом рассказали участники рынка и эксперты, пишут «Известия».

Продажи самых ходовых категорий из этих стран за год выросли примерно на 20%, а некоторые компании увеличили их в два раза.

В частности, тенденцию подтвердили в «М.Видео - Эльдорадо», где сравнили данные продаж в январе-июле 2023 года и 2022 года.

Так, холодильников китайской Haier было продано на 21%, а турецкой Beko - на 17% больше. Но самыми впечатляющими оказались продажи марки Gorenje (китайский производитель Hisense). Они увеличились на 100%.

При этом продажи холодильников LG и Bosch, прекративших поставки в Россию, сократились на 76% и 80%.

В пресс-службе Ozon отметили, что наибольший рост заметен в сегменте сушильных, посудомоечных машин, плит с духовками и холодильников.