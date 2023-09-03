Дедолларизация мира стала реальностью, поскольку доллар превратился в проблемную валюту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , передает ТАСС.

По ее словам, дедолларизация это не цель, преследуемая различными организациями или странами.

Дипломат отметила, что доллар используется как «инструмент гегемонии и нового типа колониализма». Из-за политики США эта валюта теперь служит для наказания, сегрегации, усложнения жизни других людей и превращения ее в кошмар.