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Захарова назвала доллар проблемной валютой

Дедолларизация мира стала реальностью, поскольку доллар превратился в проблемную валюту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, дедолларизация это не цель, преследуемая различными организациями или странами.

«Это просто реальность» и объективный экономический факт». – сказала Захарова.

Дипломат отметила, что доллар используется как «инструмент гегемонии и нового типа колониализма». Из-за политики США эта валюта теперь служит для наказания, сегрегации, усложнения жизни других людей и превращения ее в кошмар.

Представитель МИД добавила, что страны БРИКС намерены создать систему финансовых гарантий, «чтобы не стать жертвой очередного американского кризиса».

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия «не хочет угробить доллар».

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