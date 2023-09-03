Захарова назвала доллар проблемной валютой
Дедолларизация мира стала реальностью, поскольку доллар превратился в проблемную валюту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
По ее словам, дедолларизация это не цель, преследуемая различными организациями или странами.
«Это просто реальность» и объективный экономический факт». – сказала Захарова.
Дипломат отметила, что доллар используется как «инструмент гегемонии и нового типа колониализма». Из-за политики США эта валюта теперь служит для наказания, сегрегации, усложнения жизни других людей и превращения ее в кошмар.
Представитель МИД добавила, что страны БРИКС намерены создать систему финансовых гарантий, «чтобы не стать жертвой очередного американского кризиса».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия «не хочет угробить доллар».