Стало известно о переговорах по переподключению российского банка к SWIFT

Анкара провела переговоры с Западом по переподключению Россельхозбанка (РСХБ) к SWIFT. Об этом рассказал источник, участвующий в переговорах по зерновой сделке, пишет РИА Новости.

Как стало известно, Турция объяснила, что в случае получения надежных гарантий можно надеяться на возобновление черноморской зерновой инициативы. При этом российская сторона указала, что ей также нужны четкие и надежные гарантии.

Источник сообщил, что обсуждение этого вопроса шло с участием администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Получение гарантий от западных партнеров, причем надежных гарантий, позволило бы нам надеяться на то, что наши усилия по возобновлению черноморской зерновой инициативы будут продуктивными», — подчеркнул источник.