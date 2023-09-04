ЦБ напомнил брокерам о необходимости разъяснять условия обслуживания

"Инвестор должен знать, какие операции могут совершаться по его поручению и за его счет на биржевых площадках, а также на внебиржевом рынке, вправе ли брокер использовать активы клиента в своих интересах. Важно, чтобы человек, который собирается зарабатывать на фондовом рынке, знал, что для сделок с некоторыми инструментами ему потребуется получить статус квалифицированного инвестора или пройти тестирование", - сказано в сообщении.