Цена бензина АИ-95 и летнего дизеля на бирже обновили рекорд

Стоимость бензина марки «Премиум-95» в европейской части России демонстрирует рекордные уровни десятый день подряд. Сегодня она преодолела отметку в 75 тыс. руб. за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Тонна топлива этой марки поднялась в цене на 0,35% в сравнении с уровнем предыдущего дня, до 75 030 руб.

Корректируется и стоимость бензина марки «Регуляр-92» — за день она повысилась на 0,28%, до 64 814 руб. за тонну.

Вице-премьер России Александр Новак заявлял об отсутствии на внутреннем топливном рынке дефицита предложения.