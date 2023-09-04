Цена бензина АИ-95 и летнего дизеля на бирже обновили рекорд

Цена бензина АИ-95 на бирже превысила 75 тыс. руб. за тонну
Стоимость бензина марки «Премиум-95» в европейской части России демонстрирует рекордные уровни десятый день подряд. Сегодня она преодолела отметку в 75 тыс. руб. за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Тонна топлива этой марки поднялась в цене на 0,35% в сравнении с уровнем предыдущего дня, до 75 030 руб.
Корректируется и стоимость бензина марки «Регуляр-92» — за день она повысилась на 0,28%, до 64 814 руб. за тонну.
Вице-премьер России Александр Новак заявлял об отсутствии на внутреннем топливном рынке дефицита предложения.
Ранее РИА Новости со ссылкой на экспертов сообщило, что за сокращением с сентября бюджетных выплат нефтяным компаниям в рамках топливного демпфера последует дальнейшее повышение оптовой стоимости топлива в России и убыточность торговли на независимых АЗС. Закон о донастройке топливного демпфера был подписан в России в июле.