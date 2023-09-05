Объем торгов СПБ биржи за август упал почти на 3%
Оборот торгов иностранными ценными бумагами (ИЦБ) на СПБ бирже в августе составил $3,41 млрд, что на 2,9% меньше, чем в июле. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение объемов торгов составило 62,8%.
«Среднедневной объем торгов в августе уменьшился на 15,5% по сравнению с июнем и составил $0,15 млрд», — подсчитали на СПБ бирже.
Всего инвесторами в августе в режиме основных торгов было совершено 4,05 млн сделок — чуть больше, чем в июле. Количество активных счетов инвесторов в июле уменьшилось на 4% и составило 170,3 тысяч человек.
Какими ИЦБ торговали инвесторы на СПБ бирже
Самыми популярными акциями на бирже стали:
- Tesla — 14,6% от общего объема торгов за месяц;
- NVIDIA — 8,9%;
- Marathon Digital Holdings — 3,8%;
- Coinbase — 2,8%;
- Advanced Micro Devices — 2,3%.