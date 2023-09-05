Объем торгов СПБ биржи за август упал почти на 3%

Оборот торгов иностранными ценными бумагами (ИЦБ) на СПБ бирже в августе составил $3,41 млрд, что на 2,9% меньше, чем в июле. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение объемов торгов составило 62,8%.

«Среднедневной объем торгов в августе уменьшился на 15,5% по сравнению с июнем и составил $0,15 млрд», — подсчитали на СПБ бирже.

Всего инвесторами в августе в режиме основных торгов было совершено 4,05 млн сделок — чуть больше, чем в июле. Количество активных счетов инвесторов в июле уменьшилось на 4% и составило 170,3 тысяч человек.