Минфин в 7 раз нарастит ежедневные покупки валюты/золота

Министерство финансов России приняло решение в семь раз нарастить объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила. С 7 сентября по 5 октября на эти цели будет выделено более 276 миллиардов рублей, объявили в ведомстве.

Таким образом, ежедневный объем покупок вышеозначенных активов составит эквивалент 13,15 миллиарда рублей. До сих пор это значение была определено в эквиваленте 1,8 миллиарда рублей.

Минфин возобновил приобретение валюты/золота в рамках бюджетного правила с 7 августа - впервые с февраля 2022 года. Причём Центробанк объявил, что н будет «зеркалировать» эти операции на рынок с 10 августа до конца текущего года. Такое шаг объясняется стремлением снизить волатильность финансовых рынков.