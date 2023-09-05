Россия приняла решение продлить добровольное сокращение поставок нефти на 300 тыс. баррелей в сутки (которое ранее было принято на сентябрь) до конца 2023 года. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.

"Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2023 года", - сказал он.

По словам Новака, решение о продлении сокращения поставок нефти до конца года "направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков".

Россия еще в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года. А после встречи ОПЕК+, которая прошла 4 июня в Вене, решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года.

В августе РФ начала сокращать поставки нефти на мировые рынке еще на 500 тыс. б/с дополнительно к обязательствам по сокращению добычи, а в сентябре начала снижать поставки на 300 тыс. б/с.