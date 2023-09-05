Россия продлила сокращение поставок нефти

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва будет ежемесячно пересматривать объёмы добровольного сокращения добычи нефти в зависимости от обстановки на мировом рынке топлива. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такое решение позволит углубить сокращение или увеличение производства российской нефти.

«Теперь добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно, чтобы рассмотреть возможность углубления сокращения или увеличения производства, в зависимости от ситуации на мировом рынке. Мера является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года», – заявил премьер.

Напомним, что добровольное сокращение добычи нефти было принято Россией в марте. Срок такого решения несколько раз продлевался – на данный момент сокращение действует до конца 2024 года.