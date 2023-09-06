"Известия": денежная масса М2 в РФ растет, но влияет на ускорение роста цен

В России наблюдается стремительный рост суммы наличных денег в обращении, а также безналичных средств (денежная масса М2), что стимулирует рост ВВП, но влияет на ускорение роста цен. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия".

В публикации отмечается, что за восемь месяцев 2023 года темпы роста М2 были исключительно высокими, а к августу составили 24,7%. Это не только поддержало экономический рост, но и разогнало инфляцию. "Последняя уже существенно превосходит целевой показатель Банка России (4% в год).