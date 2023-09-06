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"Известия": Минфин РФ ждет разблокировки активов на 100 млрд руб. в 2023 году

Директор департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Иван Чебесков заявил, что разблокировка активов частных инвесторов, замороженных в иностранных депозитариях, на сумму 100 млрд рублей ожидается уже до конца этого года.

"Известия": Минфин РФ ждет разблокировки активов на 100 млрд руб. в 2023 году
© Владимир Баранов/РИА Новости

Об этом сообщается на сайте газеты "Известия". По его словам, существуют иностранцы, которые несмотря на политические аспекты, хотят зарабатывать деньги, а также россияне, которые не могут вывести средства из ценных бумаг. Этой ситуации достаточно, чтобы договориться и провести обмен, считает Чебесков. В публикации отмечается, что Банк России совместно с Минфином разработал проект указа, который предполагает механизм высвобождения заблокированных иностранных ценных бумаг.

Издание подчеркивает, что в текущий момент заморожены активы более 3,5 млн россиян на сумму 1,5 трлн рублей. По мнению научного сотрудника Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Кирилла Черновола, если российским и зарубежным регуляторам удастся договорится, то в перспективе могут быть разблокированы активы всех инвесторов, которые не попали под санкционные меры напрямую и не связанны с лицами, против которых применили рестрикции. До этого в Министерстве экономики Швейцарии раскрыли сумму замороженных в стране российских активов.

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