Профучастники попросили ЦБ не вводить новую категорию инвесторов

Профучастники предложили Банку России отказаться от идеи ввести новую категорию клиентов с начальным уровнем риска в дополнение к стандартному и повышенному. Об этом говорится в письме Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), с которым ознакомились «Ведомости».

26 июля текущего года ЦБ опубликовал проект указания, который «направлен на ограничение рисков инвесторов» и предусматривает введение новой категории клиентов — физических лиц. К таким клиентам будут относить инвесторов c опытом маржинальной торговли менее года. Если указ будет принят, то брокеров обяжут снизить таким инвесторам максимальный размер плеча на 30-40% и уведомлять их о совершении необеспеченных сделок.

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В ЦБ считают, что такого размера плеча достаточно начинающим инвесторам, чтобы «почувствовать рынок». Основной объем маржинальной торговли приходится на более опытных инвесторов с повышенным уровнем риска, поэтому эти нововведения не окажут существенного влияния на объемы рынка и его ликвидность. Профучастники с этим не согласны: как говорится в письме НАУФОР, активность розничных инвесторов, на которых приходится 76% оборота торгов акциями и 34% — облигациями, «критически важна» для объемов рынка, поэтому введение дополнительных лимитов на размер плеча для неопытных клиентов отрицательно скажется на объемах и ликвидности рынка, затруднив его восстановление.

Что предлагает НАУФОР

Если ЦБ все-таки введет новую категорию клиентов — распространить ее только на неквалифицированных инвесторов;

Предусмотреть «дедушкину оговорку» в случае, если инвестор на дату вступления в силу указа относился к другим категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска. Для них, по мнению профучастников, резкое ограничение привычного размера плеча может принести убытки из-за принудительного закрытия части позиций брокером;

Разрешить брокерам уведомлять клиента о совершении необеспеченных сделок любым способом по своему усмотрению (например, через приложение), а не только в документарной форме;

Разрешить брокерам не информировать инвестора в случае подачи им поручения, в отношении которого не известно, повлечет ли его исполнение непокрытую позицию.

Как сообщил представитель регулятора, сейчас проект находится в процессе публичного обсуждения — ЦБ «изучает все полученные замечания». Так, помимо НАУФОР, комментарии к проекту отправляли «БКС Мир Инвестиций», «Цифра брокер» и «Финам».