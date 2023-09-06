Рубль отреагировал ростом на планы ЦБ по увеличению продажи валюты

Рубль начал укрепляться ко всем основным иностранным валютам в среду утром, следует из данных Московской биржи. Это связано с объявлением Центробанка РФ об грядущем увеличении объема продажи иностранной валюты.

В 9.40 мск курс доллара снизился на 30 копеек, до 97,61 рубля, евро – на 11 копеек, до 104,81 рубля, юаня – на 3 копейки, до 13,35 рубля. По состоянию на 10.34 мск курс американской валюты достиг 97,78 рубля, европейской – 104,91 рубля, китайской – 13,35 рубля.

Сегодня Банк России сообщил о планах временно ускорить проведение операций «зеркалирования» сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). С 14 по 22 сентября им будет осуществлена равномерная продажа иностранной валюты на 150 миллиардов рублей.

Так, ежедневный объем ее продажи повысится до 21,4 с 2,3 миллиарда рублей.