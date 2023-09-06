Объем торгов биткоином упал до минимального значения с 2020 года

Аналитики Bitfinex сообщили в своем отчете о падении объема торгов биткоином (BTC) на централизованных криптобиржах в августе 2023 года до минимального с октября 2020 года уровня – до $423 млрд.

В документе подчеркивается, что сокращение оборота по всем направлениям наблюдается в последние месяцы. Такая динамика свидетельствует о том, что доверие инвесторов к биткоину и более широкому сектору криптоактивов упало.

В отчете говорится, что среда с низкой ликвидностью способствует тому, что рынок криптовалют становится восприимчивым к значительным корректировкам цен даже при незначительном объеме торгов.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России примут законы о майнинге и экспериментальном использовании криптовалют для расчетов с зарубежными партнерами.

Их рассмотрение в первом чтении планируется в июне, уточнил он.