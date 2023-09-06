Япония резко снизила экспорт рыбы из-за сброса воды с «Фукусимы»

Япония снизила экспорт морепродуктов в Китай на 23% в июле из-за решения Токио сбросить в океан очищенную от радиоактивных веществ воду с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщил генсек японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

«В июле в денежном выражении экспорт морепродуктов в материковый Китай упал примерно на 23% по сравнению с тем же месяцем прошлого года», — сказал он.

Также, по словам Мацуно, на 11% упали поставки рыбы в Гонконг. Он отметил, что экспорту в Китай также препятствуют принятые в стране меры по контролю за импортом, которые в Японии не раз призывали отменить.