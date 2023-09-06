Посол в Москве заявил о желании Бразилии нарастить поставки нефтепродуктов из РФ

"Мы покупаем удобрения и дизельное топливо [у России]. Это вносит большой вклад в наше сельское хозяйство, удобрения необходимы для мирового сельского хозяйства. Также в вопросе дизельного топлива, несмотря на то, что мы являемся крупным производителем нефти, мы производим более 3 млн баррелей в день, но у нас недостаточно нефтеперерабатывающих заводов, поэтому мы импортируем бензин и дизельное топливо. И это возможность импортировать это из России", - отметил он.