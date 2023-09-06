Зеленский пригрозил Европе подать в арбитраж из-за украинского зерна

«Однако мы не будет спокойно воспринимать нарушение данных нам обещаний, нарушение соглашения об ассоциации, нарушение условий свободного рынка. Если надо будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хотя и не хотим этого», — заключил он, адресовав свои слова Еврокомиссии.