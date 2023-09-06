Зеленский пригрозил Европе подать в арбитраж из-за украинского зерна

Зеленский пригрозил ЕС обращением в арбитраж из-за зерна
Киев подаст в международный арбитраж, если руководство Евросоюза продлит запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
«Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна!» — сказал он.
По словам Зеленского, Киев спокойно относится к тому, что украинское зерно «становится источником неплохого заработка для разных стран Европы, перерабатывающих его и зарабатывающих на логистике».
«Однако мы не будет спокойно воспринимать нарушение данных нам обещаний, нарушение соглашения об ассоциации, нарушение условий свободного рынка. Если надо будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хотя и не хотим этого», — заключил он, адресовав свои слова Еврокомиссии.
Ранее в Польше заявили о намерении принять односторонние меры по запрету на ввоз зерна из Украины в случае отказа их продлить после 15 сентября со стороны Евросоюза.