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Зеленский пригрозил ЕС обращением в арбитраж из-за зерна

Киев подаст в международный арбитраж, если руководство Евросоюза продлит запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Зеленский пригрозил Европе подать в арбитраж из-за украинского зерна
© Соцсети Зеленского

«Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна!» — сказал он.

По словам Зеленского, Киев спокойно относится к тому, что украинское зерно «становится источником неплохого заработка для разных стран Европы, перерабатывающих его и зарабатывающих на логистике».

«Однако мы не будет спокойно воспринимать нарушение данных нам обещаний, нарушение соглашения об ассоциации, нарушение условий свободного рынка. Если надо будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хотя и не хотим этого», — заключил он, адресовав свои слова Еврокомиссии.

Ранее в Польше заявили о намерении принять односторонние меры по запрету на ввоз зерна из Украины в случае отказа их продлить после 15 сентября со стороны Евросоюза.

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