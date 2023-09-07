Белоруссия уточнила механизмы исполнения обязательств по еврооблигациям

Совет министров и Национальный банк Белоруссии совместным постановлением внесли изменения в порядок выплат по еврооблигациям в рублях, утвержденный в 2022 году. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

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В частности, уточнено, что исполнение обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях производится в пользу держателей, которые приобрели ценные бумаги до 6 сентября 2022 года, и не относятся к резидентам недружественных стран. Также указанные держатели должны обеспечить перевод облигаций при их погашении на счет министерства финансов в депозитарии-нерезиденте.

"Постановление в его новой редакции предусматривает три возможных способа получения выплат по еврооблигациям (по выбору владельца): обмен на внутренние государственные облигации, выкуп с дисконтом, получение выплат по еврооблигациям в белорусских рублях", - уточняет Минфин страны.

При этом уточняется, что указанный порядок разработан и применяется "по причине действующих санкционных ограничений, в том числе в отношении Национального банка как финансового агента правительства Республики Беларусь, а также сохраняющейся невозможности западной инфраструктуры обеспечивать доведение выплат до всех владельцев еврооблигаций".