Назван ключевой импортер российской пшеницы

Египет - ключевой импортер российской пшеницы по итогам первых двух месяцев 2023-2024 сельскохозяйственного года. Увеличение поставок в эту страну в сравнении с таким же периодом предыдущего сезона оценивается в 11,8%. Объем достиг 1,28 миллиона тонн, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Союза экспортеров зерна.

Вторую строчку по отгрузкам пшеницы заняла Турция. В период с июля по август туда направили 1,085 миллиона тонн пшеницы из России, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период год назад.

На третьей строчке – Алжир. Объем поставок увеличился почти в 8,9 раза год к году.

Также в первой пятерке оказались Бангладеш и Саудовская Аравия, которые импортировали 651 тысячи тонн и 648 тысяч тонн соответственно.

При этом Саудовская Аравия стала страной, которая возглавила рейтинг по поставкам за первые два месяца сезона зерна в целом. Речь идет о пшенице, кукурузе и ячмене (+87,8% год к году, до 1,323 миллиона тонн). Египет занимает вторую строчку — туда поставлено 1,284 миллиона тонн зерна (плюс 12,1%). На третьем месте расположилась Турция (1,283 миллиона тонн, минус 6,7%).