В Совфеде заявили, что Россия и Китай больше не доверятся доллару

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что, по его мнению, РФ и КНР получили «серьезный урок» и больше не будут «доверяться» доллару и евро. Об этом сообщает ОТР.

«И для России, и для Китая очень серьезным оказался урок, когда с нашими активами на Западе поступили совершенно грабительским образом и вне рамок права, вне рамок морали. Уверен, что в дальнейшем ни Россия, ни Китай доллару, как, кстати, и евро доверяться не будут», — сказал он.

По его словам, в рамках БРИКС уже около половины взаиморасчетов осуществляются в национальных валютах.

5 сентября эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что текущий курс рубля свидетельствует об ухудшении ситуации с валютой в России.