Доля юаня на биржевом валютном рынке России обновила максимум

Доля юаня на биржевом валютном рынке РФ выросла в августе до 44,7% с 44% в июле, что стало новым максимумом на российском рынке. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков на сайте Банка России.

Доля "токсичных" валют на биржевом валютном рынке снизилась до 53,9% (в июле - 54,4%). Доля юаня во внебиржевом сегменте в августе выросла до 21,5% (в июле - 19,4%).

Во внешнеторговых операциях в июле доля юаня в экспорте увеличилась до 27%, в импорте - до 36% (в июне - 25 и 34% соответственно). В стоимостном выражении месячная экспортная выручка в китайских юанях выросла с $8,2 до $9,3 млрд, а импортные платежи, напротив, снизились с $9,2 до $8,9 млрд.