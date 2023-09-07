ЦБ снял ограничение на продажу наличной валюты гражданам

Российские кредитные организации смогут продавать гражданам наличные доллары и евро без ограничений по времени их поступления в кассы банков. Это следует из пресс-релиза Центробанка о продлении еще на полгода ограничений на снятие наличной иностранной валюты со счетов.

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Из публикации ЦБ пропала фраза о том, что банкам разрешено продавать населению только ту валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля 2022 года. В предыдущем информационном сообщении регулятора о продлении мер по ограничению снятия валюты такая строчка присутствовала.

Источники РБК при этом подтвердили исключение такого положения из введенных мер регулятора. Издание направило в ЦБ запрос по поводу снятия