Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в пятницу выросла на 8,4% на фоне новостей о начале забастовок на СПГ-заводах Chevron в Австралии. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на утро 8 сентября, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $394 за 1 тыс. куб. м, или €35,5 за МВт-ч.

До этого египетский экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа высказывал мнение, что сокращение нефтедобычи — это один из инструментов России и Саудовской Аравии для изменения мирового порядка. Он считает, что повышение цен на сырье, которое за этим последует, обанкротит Европу.