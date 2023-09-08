Стоимость дизельного топлива на бирже обновила рекорд

Цена дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы продемонстрировала рекордный уровень – она составила более 70 тысяч рублей за тонну, следует из данных торгов.

Стоимость дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России поднялась в пятницу на 1,37%, до 70 071 рубля за тонну. Это уже шестой максимальный показатель по итогам торговых сессий с начала сентября.

За прошлый месяц его стоимость повысилась на 18,5%, хотя еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну. Цена марки АИ-92 также обновила рекорд и поднялась на 1,09%, до 66 942 рублей. Бензин АИ-95 подешевел на 0,1%, до 76 797 рубля за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 3,76%, их цена составила 29 166 рублей. Стоимость авиакеросина упала на 0,64%, до 71 263 рублей, мазута — на 0,01%, до 35 931 рубля за тонну.