Лавров сообщил о росте доли нацвалют в торговле России с КНР, Индией и Ираном

"А когда закончится вот эта манипуляция с бумажными долларами, на которых держится вся мировая экономика, когда появятся другие более надежные инструменты обеспечения функционирования финансовых и прочих систем, вот тогда посмотрим, за счет чего будет обеспечиваться благополучие Соединенных Штатов и Европы, потому что у евро примерно такая же судьба", - отметил глава МИД РФ.