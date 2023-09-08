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Решетников: в 2023 году товарооборот РФ и КНР превысит 200 миллиардов долларов

В 2023 году товарооборот России и Китая превысит 200 миллиардов долларов. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает «Прайм».

Решетников: в 2023 году товарооборот РФ и КНР превысит 200 миллиардов долларов
© РИА Новости

По его мнению, расширение сотрудничества означает в первую очередь развитие торговли.

«В этом году по итогам семи месяцев мы тоже видим цифры роста более 30%, и это говорит о том, что мы действительно цифру в 200 миллиардов долларов взаимной торговли в этом году достигнем и превысим», — отметил Решетников на пленарном заседании международного форума «Ростки».

Также он указал на важность качественного роста показателей товарооборота, что создает большой потенциал для дальнейшего роста торговли.

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