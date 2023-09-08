Решетников: в 2023 году товарооборот РФ и КНР превысит 200 миллиардов долларов

«В этом году по итогам семи месяцев мы тоже видим цифры роста более 30%, и это говорит о том, что мы действительно цифру в 200 миллиардов долларов взаимной торговли в этом году достигнем и превысим», — отметил Решетников на пленарном заседании международного форума «Ростки».