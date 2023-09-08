В РФ могут установить предельно допустимые розничные цены на топливо
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий установить предельно допустимой розничной цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщают «Известия».
«Стоимость топлива влияет на формирование цен практически всех товаров и услуг. В результате повышения цен значительно увеличиваются расходы личных и семейных бюджетов. Для ЛДПР в приоритете, чтобы цены снизились для граждан», — прокомментировал инициативу Слуцкий.
В ЛДПР также указали, что законопроект необходим, поскольку попытки властей России удержать рост цен на топливо не привели к желаемым результатам и с начала 2023 года они выросли почти на 8%.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
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