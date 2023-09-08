Правительство предложило отменить пошлину на экспорт пропана в Абхазию

Правительство внесло в Госдуму законопроект о внесении изменения в соглашение между Правительством РФ и правительством Абхазии о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы.

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Протокол о внесении изменений в данное соглашение был подписан 16 мая в Москве. Согласно протоколу, Россия отменяет экспортную пошлину на пропан, поставляемый в Абхазию.

В Правительстве отметили, что протол применяется временно, а потребовалось это в связи с тем, что пропан является товаром первой необходимости.

«При этом в условиях энергетического дефицита для обеспечения населения Республики Абхазия необходимо осуществление поставок сжиженных углеводородных газов в объеме 2 тысячи тонн в год», — говорится в пояснительной записке.