Росстат сообщил, что инфляция в августе 2023 года составила 0,28%

Уровень инфляции в России в августе текущего года составил 0,28%. Об этом сообщили в Росстате.

«В августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. индекс потребительских цен составил 100,28%, по сравнению с декабрем 2022 г. — 103,70%», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,2%.