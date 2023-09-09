Что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 11 по 17 сентября

Рубль пока не найдет поводов подорожать, цены на нефть попытаются закрепиться выше 90 долларов за баррель, а инвесторы могут устроить "охоту" за подешевевшими активами. Об этом рассказали "Российской газете" финансовые аналитики.

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Рубль

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Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- На предстоящей неделе мы ожидаем боковой динамики рубля и закрепления курса вблизи текущих уровней. Предполагаемый торговый диапазон составляет 96-100 руб. за доллар, 103-107 руб. за евро, 13-13,6 руб. за юань.

Рубль продолжает умеренно слабеть, несмотря на растущие нефтяные цены, сохраняющиеся продажи валюты со стороны экспортеров в рамках неформальных договоренностей и продажи юаней из резервов на 2,3 млрд руб. в день в рамках бюджетных операций.

Текущих объемов предложения валюты по-прежнему не хватает, чтобы удовлетворить все еще высокий спрос на валюту для закупки импорта и для оттока капитала.

Ослабление рубля и движение к отметке 100 руб. за доллар усиливает инфляционные ожидания и повышает риски того, что Банк России не вернет инфляцию к целевым 4% к концу 2024 года. Поэтому мы ожидаем, что ЦБ 15 сентября повысит ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 14% годовых.

Увеличение ключевой ставки повысит привлекательность рублевых сбережений, охладит кредитование и снизит спрос на валюту для закупки импорта в ближайшие месяцы.

Определенным риском для рубля могло бы стать предстоящее 16 сентября погашение валютной еврооблигации РФ на $3 млрд. Однако для предотвращения этих рисков Банк России с 14 по 22 сентября временно увеличит продажи юаней из резервов до 21,4 млрд руб. в день с 2,3 млрд руб. Это поможет сгладить колебания рубля из-за вероятного временного увеличения спроса на валюту.

Нефть

- Нефтяной рынок продолжает игнорировать укрепление доллара и рост опасений за мировую экономику на фоне высокого уровня базовых процентных ставок. Поддержку котировкам оказало решение России и Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение предложения по нефти суммарно на 1,3 млн баррелей в сутки до конца текущего года.

Спрос на нефть в текущем полугодии высокий, несмотря на ожидание торможения роста глобального ВВП. Рынок остается дефицитным, что позволяет удерживать высокий уровень цен. Кроме того, Китай продолжает предпринимать меры для поддержки восстановления экономики. Несмотря на относительно слабые базовые макропоказатели, спрос на нефть со стороны КНР в августе вырос на 31% год к году и на 21% к июлю.

Котировки нефти, вероятно, продолжат попытку закрепиться выше уровня $90 за баррель Brent. Рынок изолируется от общего бегства в защитные активы, поэтому способен продемонстрировать самостоятельный рост. Наиболее логичным в текущих условиях выглядит диапазон $88-93 за баррель Brent.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

- Российский рынок акций пережил волатильную неделю. Переписав максимум года всего в 13 пунктах от круглого рубежа 3300 пунктов, индекс Мосбиржи к концу торговой пятидневки скорректировался вниз в направлении 3100 пунктов. Сказались как технический перегрев акций, так и резкий рост доходностей облигаций, которые для многих стали интереснее по соотношению "риск-доходность".

Кроме того, на рынке присутствуют ожидания того, что ЦБ через неделю еще раз повысит ставку с целью стабилизировать курс рубля и противодействовать проинфляционному тренду. Также на будущей неделе регулятор начнет проводить значительные интервенции. Более крепкий рубль и дальнейший рост доходностей на облигационном рынке - не самые лучшие новости для рынка акций. В последнее время не баловал позитивом и внешний фон: статистика выходила чаще негативная, в США рынок акций также развернулся вниз, а индекс доллара DXY вышел на максимумы за полгода.

Тем не менее на будущей неделе мы видим скорее сценарий отскока, нежели уход в более глубокую коррекцию. Во-первых, несмотря на давление глобального доллара, цены на нефть остаются на относительно комфортных уровнях, и на данный момент не видно причин, по которым бы они сильно изменились в краткосрочной перспективе. Во-вторых, рынок в основном сбросил перегретость, и на текущих уровнях может найтись немало инвесторов, желающих подхватить подешевевшие бумаги. В-третьих, компании возвращаются к раскрытию отчетностей, что само по себе позитивно, но и сами результаты во многих случаях внушают оптимизм. Не будем забывать и про высокие дивидендные ожидания.

Поворотным моментом может стать понедельник, когда обычно реализуется отложенный с конца предыдущей недели спрос. Кроме того, в этот день тяжеловес "Сбер" опубликует финансовые результаты по РПБУ за август 2023 года. Учитывая вес бумаги в индексе, положительные результаты компании могут поддержать восстановительное движение рынка. В целом же предстоящая неделя будет не сильно насыщенной корпоративными событиями. Во вторник будет прекращен листинг ГДР VK на Лондонской бирже.

Внешний фон может быть неустойчивым в преддверии важных событий - 14 сентября пройдет заседание ЕЦБ, не за горами и заседание ФРС 20 сентября. Вероятность повышения ставок американским регулятором сейчас оценивается в 7%, тем не менее она беспокоит инвесторов.