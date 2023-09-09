В МИД заявили о дедолларизации экономических связей России и Китая

Дедолларизацию экономических связей России и Китая можно считать состоявшейся, поскольку более 80% расчетов между двумя странами производят в национальных валютах. Об этом сообщил директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

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«Доля национальных валют в российско-китайских расчетах растет крайне быстрыми темпами: если в начале 2022 года она составляла порядка 25%, то в настоящее время – уже свыше 80%», - сказал Зиновьев в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что торги национальных валют России и Китая на Московской бирже превысили долю американского доллара. По его словам, рубль и юань являются более «безопасным» и «надежным» денежным ресурсом.

В финансовых институтах страны принимают все необходимые меры для того, чтобы валютные операции происходили стабильно вне зависимости от международной и экономической турбулентности.