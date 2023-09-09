Манкевич: юань постепенно заменяет в РФ ставший токсичным доллар

В России достаточно денег на реализацию крупных проектов, рассказал председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. Об этом пишет РИА «Новости».

Манкевич отметил, что у российских ученых есть большое количество интересных разработок. Он добавил, что Россия и Китай могли бы их совместно воплощать в жизнь с учетом того, что в КНР умеют быстро и эффективно внедрять идеи исследователей в практику.

По его словам, для реализации идей Москва имеет деньги в достаточных объемах. Он пояснил, что в настоящее время финансы не утекают из страны столь стремительно, как ранее.

Ситуация со взаиморасчетами между сторонами стабилизировалась, в Китае открылись отделения ВТБ, «Солидарности», Азиатско-Тихоокеанского банка, заметил Манкевич.

Кроме того, добавил он, китайская сторона также открыла в Москве ряд финансовых учреждений. Одно из них, ChinaConstructionBank, начало работало не только с юридическими, но и с физическими лицами.

По его мнению, это неудивительно, так как «юань потихоньку заменяет россиянам доллар, ставший токсичным».