Дан прогноз по уровню ключевой ставки ЦБ через неделю

Центробанк РФ может повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 14% годовых на заседании 15 сентября. Такой прогноз «Российской газете» дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По мнению эксперта, регулятор также будет рассматривать варианты увеличения ставки на 100 и 300 базисных пунктов.

Одной из причин повышения может стать сигнал, данный главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, считает аналитик. Плюс на этой неделе зампред регулятора Алексей Заботкин сообщал, что проинфляционные риски остаются значительными и возможность повышения ключевой ставки не исключена.

Курс рубля слабеет к валютам, что усиливает инфляционные ожидания, привел дополнительные аргументы Васильев. А бизнесмены и импортеры начали закладывать в свои планы доллар по 100 рублей и более, что также в ближайшие месяцы найдет отражение в повышении цен. Темпы кредитования остаются высокими, а рынок труда испытывает дефицит кадров, что приводит к росту зарплат. Это также является проинфляционным фактором. По мнению Васильева, ужесточение денежно-кредитной политики окажет поддержку курсу рубля.