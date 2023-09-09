В ЕС подскочили цены на газ из-за забастовки в Австралии

Европейские цены на газ подскочили на 10% из-за забастовок на крупных заводах по производству СПГ в Австралии. По оценкам специалистов, появились опасения в том, что длительная остановка добычи может привести к сокращению мировых поставок, сообщает телеканал CNBC.

Переговоры между американским энергетическим гигантом Chevron и профсоюзами, представляющими работников, не смогли разрешить давний спор по поводу заработной платы и гарантий занятости. В настоящее время не запланировано никаких дальнейших переговоров между сторонами.