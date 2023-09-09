Путин утвердил порядок исполнения долговых обязательств РФ по евробондам

В России утвержден временный порядок исполнения долговых обязательств РФ по еврооблигациям. Опубликован соответствующий указ президента страны Владимира Путина, сообщает ТАСС.

Документ оговаривает обязательства перед резидентами и иностранными кредиторами. Речь идет о бумагах, которые учитываются иностранными депозитариями (организации, занимающиеся хранением ценных бумаг).

Согласно новому порядку, Россия вправе направить в российский центральный депозитарий заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия представителя) рублевого счета типа «И». Бенефициарами по счету будут владельцы еврооблигаций и некоторые другие лица.

Также фиксируется механизм индексации средств на счетах «И» и порядок перечисления держателям.