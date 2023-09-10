Минэнерго РФ: экспорт нефти из России в КНР вырастет на 15%

Экспорт нефти из России в Китай по итогам нынешнего года вырастет на 15% и превысит 100 млн тонн, прогнозирует министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Экспорт в Китай наращивается — по итогам года мы ожидаем чуть более 100 миллионов тонн. Это примерно плюсом на 15% к прошлогоднему показателю», — добавил российский министр.

Других прогнозов по ситуации с экспортом нефти из РФ Шульгинов пока не привел.

До этого бизнесмен Максим Канищев рассказал, как будет воспринят пересмотр потолка цен на нефть. Эксперт также подчеркнул, что нет необходимости ожидать пересмотра потолка цен на нефть.