Эрдоган предложил России увеличить объем зерна для Африки

«Я предложил на встрече с [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым не ограничиваться 1 миллионом тонн, а направить еще больше зерна, так как африканские страны в этом нуждаются», — заявил Эрдоган на пресс-конференции после саммита G20.