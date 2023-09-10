Объем криптоторговли упал до самого низкого уровня за год

Объем торгов криптовалютами достиг минимума за год, что свидетельствует о снижении интереса инвесторов с момента пика рынка цифровых активов в конце 2021 года, пишет Bloomberg.

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Согласно данным, собранным компанией CCData, совокупный месячный объем торгов спот и деривативами снизился на 11,5% и составил 2,09 трлн долларов, что стало вторым самым низким показателем с октября 2020 года. Это падение торговой активности особенно заметно на спот-торговле на централизованных биржах, которая с апреля была вялой.

Неустойчивая динамика продолжилась и в сентябре, причем в начале месяца биткоин, ключевой индикатор криптовалютного рынка, демонстрировал незначительные движения.