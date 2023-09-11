В Минэнерго раскрыли объемы "серого" экспорта топлива

Министерство энергетики России оценивает объем «серого» экспорта топлива из страны с начала 2023 года в несколько миллионов тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Николая Шульгинова.

По его словам, в ближайшее время показатель будет ограничен. На «сером» экспорте пытаются заработать те, кто покупает топливо по цене для внутреннего рынка с учётом демпфера, а продают на экспорт по более высокой стоимости. Как заявил министр, в ближайшее время появится документ, который ограничит такую схему. В настоящее время прорабатываются детали, чтобы этот шаг имел наибольшую эффективность.

При этом объем «серого» экспорта с начала года составил несколько миллионов тонн. Для ограничения рассматриваются все варианты, но в приоритете — создание списка уполномоченных экспортеров производителей продукции и поставщиков на внутренний рынок, указал Шульгинов.