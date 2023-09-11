Ведяхин: две трети внешней торговли РФ перешли на дружественные валюты

Две трети внешней торговли России перешли на расчеты в дружественных валютах, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на собственной сессии Сбера "Китайский бизнес в России: перспективы дальнейшего роста" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Как мы видим по данным внешней торговли, с начала 2023 года доля доллара и евро и в экспорте, и в импорте значительно снизилась, с 48-49% в январе до 26-30% в августе", — отметил первый зампред Сбера Александр Ведяхин. По его словам, уже две трети внешней торговли России перешло на дружественные валюты, прежде всего на рубли и юани. Судя по имеющимся тенденциям, эта доля продолжит расти, заключил Александр Ведяхин.