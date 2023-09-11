В ЦБ сообщили об обсуждении механизма обмена замороженных активов

"Он обсуждается. Должен быть выстроен деликатный механизм, который, с одной стороны, позволит обеспечить защиту мелких инвесторов, пострадавших от всех этих санкций, а с другой стороны - условия этого механизма должны не порождать правовых конфликтов, чтобы все приняли результаты этого решения", - сказал Гузнов, отметив при этом, что механизм "тяжеловат в деталях".