В ЦБ сообщили об обсуждении механизма обмена замороженных активов

В ЦБ сообщили об обсуждении в России механизма обмена замороженных активов
Механизм обмена замороженных активов находится в процессе обсуждения, его условия не должны создавать правовых конфликтов. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума статс-секретарь - заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.
"Он обсуждается. Должен быть выстроен деликатный механизм, который, с одной стороны, позволит обеспечить защиту мелких инвесторов, пострадавших от всех этих санкций, а с другой стороны - условия этого механизма должны не порождать правовых конфликтов, чтобы все приняли результаты этого решения", - сказал Гузнов, отметив при этом, что механизм "тяжеловат в деталях".
В начале сентября заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявлял, что проект указа президента РФ об обмене замороженных активов находится в высокой степени готовности и нацелен в первую очередь на инвесторов с небольшими средствами.
Ранее сообщалось, что готовящийся правительством совместно с Банком России проект указа президента предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа С. Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое провел президент РФ Владимир Путин, в настоящее время у более 3,5 млн российских граждан заблокированы активы на сумму на сумму 1,5 трлн рублей. На первом этапе планируется разблокировать счета на сумму порядка 100 млрд рублей.
О форуме
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.