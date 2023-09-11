Костин призвал Центробанк «дать по рукам» спекулянтам

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что Банк России должен «дать по рукам» спекулянтам, так как рынок играет против рубля.

Костин объяснил, что Центробанк (ЦБ) в июле запустил продажу юаней вне зависимости от газовых доходов, именно в рамках этой схемы сейчас увеличивается присутствие на валютном рынке. При этом сначала ЦБ приостановил покупку валюты по бюджетному правилу, однако теперь будет продавать юани по мере расходования ФНБ, а также сделает интервенцию на 150 миллиардов рублей.

Также в беседе с агентством Костин предложил ограничить россиянам переводы в рублях за рубеж для поддержки национальной валюты. Он считает, что можно установить порог для перевода в 100 миллионов рублей, что соответствует тому же миллиону долларов.