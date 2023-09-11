В то время, как страны Европейского Союза резко сократили использование трубопроводов, идущих из России, объемы сжиженного природного газа, поступающего по морю, в период с января по июль подскочили на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает французская газета Le Monde.

Но что еще более удивительно, отмечает издание, поставки СПГ увеличились по сравнению с периодом до начала спецоперации на Украине.

Издание ссылается на данные информационного бюллетеня Kpler, который отмечает, что "в то время, как европейские страны осуждают конфликт, они вкладывают деньги в карманы Москвы".

Таким образом, подчеркивает Le Monde, Россия, уступая США и Катару по объемам поставок, извлекла выгоду из растущего использования СПГ. "Это парадокс огромного масштаба, даже несмотря на то, что в марте 2022 года Европейский Союз представил этот сжиженный газ как способ "диверсифицировать поставки" за пределами России", - написала газета.

Далее отмечается, что продажи СПГ в Европу по-прежнему приносят значительную прибыль российской экономике и что Россия уже получила более пяти миллиардов евро в период с января по июль, по оценкам финского Центра исследований энергетики и чистоты воздуха (CREA).