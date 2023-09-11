Курс рубля укрепился к доллару и евро

Согласно данным торгов на Мосбирже, впервые с начала сентября курс доллара опустился ниже 96 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Во время торгов на Мосбирже доллар опустился на 1,88%, до отметки в 95,95 рублей. Это минимальное значение с 1 сентября 2023 года.

Одновременно с этим евро также упал до минимальных значений за месяц. На своём минимуме евро потерял 1,75% и стоил 102,96 рубля. Таким образом, евро опустился ниже 103 рублей впервые с 23 августа 2023 года.

Согласно мнению экспертов, которое приводит РБК, укрепление рубля обосновано высказываниями российских властей, возможным ростом ключевой ставки, а также ожидаемой продажей юаней.