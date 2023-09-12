Разработчик Astra Linux планирует разместить до 10% акций на бирже

«Группа Астра», куда входит разработчик крупнейшей российской операционной системы Astra Linux, планирует в четвертом квартале 2023 года провести IPO на Московской бирже, в ходе которого хочет продать до 10% акций компании, пишет РБК со ссылкой на источники в финансовых и ИТ-компаниях. Группа уже наняла банковских консультантов для организации размещения.

По словам одного из источников издания, который знаком с планами компании, «Группа Астра» предложит небольшой пакет акций из пакетов существующих акционеров. Второй источник также говорит, что это будет пакет менее 10%, потому что компания хочет дать возможность сначала познакомиться с бизнесом, у которого не было публичной истории, создать ликвидность, «поставить бумагу на радар, чтобы инвесторы могли следить за ней и принимать решение». Впоследствии размер free float может быть увеличен.

Компания ориентируется как на институциональных, так и на розничных инвесторов. Источник, близкий к одному из организаторов размещения, предполагает, что в ходе IPO группу могут оценить более чем в 60-80 млрд рублей.

Представитель «Астра» на вопрос о возможности проведения IPO в ближайшее время сообщил, что они рассматривают различные стратегические варианты развития, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно.

В «Группу Астра» входят «Русбитех-Астра» (разработчик операционной системы Astra Linux), «Рубэкап» (разработчика системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup), «Рупост» (разработчик российского почтового сервера для организаций RuPost) и другие компании. По итогам 2022 года выручка «Астры» увеличилась в 2,5 раза по сравнению с годом ранее, до 5,4 млрд рублей, чистая прибыль — в 2,8 раза, до 3 млрд рублей.