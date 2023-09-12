Курс доллара упал ниже 93 рублей

Во вторник утром рубль демонстрирует рост к основным иностранным валютам. Курс доллара на Мосбирже упал ниже 93 рублей впервые с 18 августа, евро – ниже 100 рублей впервые с 28 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07:32 мск курс американской валюты снизился на 2,14 рубля, до 92,94 рубля, европейской валюты - на 2,3 рубля, до 100,20 рубля, а китайской - на 30 копеек, до 12,72 рубля.

В ходе торгов курс доллара падал до 92,45 рубля, евро – до 99,41 рубля, юная – до 12,65 рубля.

Ранее помощник президента России и бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил о прохождении пика ослабления курса национальной валюты РФ.

Он отметил, что в ближайшем будущем на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросшей стоимости экспортной продукции.

До этого Банк России сообщил о планах временно ускорить проведение операций «зеркалирования» сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).