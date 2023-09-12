ОПЕК оценила перспективы мирового спроса на нефть

Аналитики Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что дефицит поставок нефти на мировой рынок может составить около 3,3 миллиона баррелей в сутки по итогам 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Эти показатели являются рекордными с 2007 года. По мнению аналитиков, такая динамика объясняется продлением добровольного ограничения на добычу со Саудовской Аравии, которая является крупнейшим поставщиком нефти в мире. Это решение уже привело к заметному росту биржевых цен на нефть марки Brent, а дальнейшее уменьшение мировых запасов топлива может дополнительно усугубить ситуацию.

Кроме того, снижение экспорта со стороны России, которая является вторым крупнейшим поставщиком, также негативно скажется на нефтяном рынке. Аналитики ОПЕК считают, что подобные действия России и Саудовской Аравии приведут к усилению инфляционного давления на мировую экономику.