Экономист назвал предел укрепления рубля до конца года

«Что касается максимального укрепления, сложно прогнозировать, потому что на финансы влияет не только экономика как таковая, но и политика, военные дела. Я думаю, максимальное укрепление, которое возможно до конца года — это где-то в интервале 85-90 рублей за доллар, это максимум, который возможен. Но для этого необходимо совпадение целого ряда факторов. Для этого необходим определенный контроль финансовых властей. Не обязательно вводить валютные ограничения, но [будет лучше,] если экспортеры прислушаются к рекомендациям властей и будут оперативнее возвращать валютную выручку. Второй момент связан с ростом валютной выручки и ростом нашего экспорта, третий момент — это решение вопроса, что часть валютной выручки находится в рупиях», — сказал он.