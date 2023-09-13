Греф назвал недостаточными меры для стабилизации рубля

"Но в данном случае это не касается повышения ставки, которое сделал ЦБ. Арбитраж на валютном рынке настолько высок, что повышение ставки там на 4 или 5 базовых пунктов ничего не решает. И главная цель поднятия ставки Центральным банком была все-таки борьба с инфляцией, а не влияние на текущий курс. И я думаю, что должен быть такой букет настраивающих новую ситуацию мер, которые дадут свой эффект", - сказал он.