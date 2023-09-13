Возобновление торгов на срочном рынке запланировано на 13:00, сообщила Московская биржа. Еще к 9:47 мск Мосбиржа локализовала ошибку, но торги тогда не продолжились.

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке с 09:30 мск в среду, 13 сентября 2023 года.

«Из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка в утреннюю торговую сессию было принято решение о приостановке торгов с 9:30. Проводится диагностика системы, о возобновлении торгов будет сообщено дополнительно», — сообщили Frank Media в пресс-службе биржи.

На срочном рынке крупных сбоев с февраля 2022 года, когда Мосбиржа приостанавливала торги почти на всех рынках, не наблюдалось. Торги на срочном рынке по обычному расписанию продолжаются с 9:00 мск до 23:50 мск.